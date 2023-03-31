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Единственный баловень судьбы, в чьей жизни наступит белая полоса с 1 по 15 апреля

Limon.ee
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Счастливая женщина. Иллюстративное фото
Счастливая женщина. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Им будет благоволить щедрая Вселенная, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на первую декаду месяца - с 1 по 15 апреля - назвав абсолютного короля фортуны. Вот кому будет благоволить Вселенная. Всю щедрость судьбы на себе испытают Раки.

«Вот кого можно назвать настоящими счастливчиками периода, так это Раков. Люди этого знака будут утопать в комплиментах и внимании противоположного пола», - добавила астролог.

Не исключены встречи личного характера и романтические свидания. На работе их профессионализм отметит вышестоящее руководство. А финансовые проблемы разрешатся сами собой уже к 14 апреля.

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