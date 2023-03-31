Единственный баловень судьбы, в чьей жизни наступит белая полоса с 1 по 15 апреля

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на первую декаду месяца - с 1 по 15 апреля - назвав абсолютного короля фортуны. Вот кому будет благоволить Вселенная. Всю щедрость судьбы на себе испытают Раки.

«Вот кого можно назвать настоящими счастливчиками периода, так это Раков. Люди этого знака будут утопать в комплиментах и внимании противоположного пола», - добавила астролог.