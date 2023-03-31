Когда лучше есть вареные яйца утром или вечером: правильные советы по поеданию яиц

То, что действительно повышает уровень холестерина, - это насыщенные жиры в рационе, а не столько холестерин в продуктах. Насыщенные жиры содержатся в сливочном масле, молоке, мороженом, сыре и мясе.

"Когда мы едим холестерин, он расщепляется в кишечнике. Он не всасывается как целая молекула холестерина", - сказал доктор Шульман.

Тем временем организм расщепляет насыщенные жиры на короткие цепочки жирных кислот. Жирные кислоты составляют жир в наших продуктах и телах. Желчный пузырь расщепляет жир на жирные кислоты, которые поглощает организм. Цепочки жирных кислот могут соединяться, что значительно повышает уровень холестерина.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, - это отношение холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) к уровням холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). ЛПНП - это "плохой" холестерин. Напротив, ЛПВП - это "хороший" холестерин.

Яйца повышают ЛПВП в большей степени, чем ЛПНП, что приводит к более благоприятному профилю риска, когда речь идет о риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Может защитить от сердечных заболеваний и инсульта

Помимо воздействия холестерина на организм, исследование, опубликованное в 2018 году в журнале Heart, показало, что люди, которые едят яйца, не хуже, чем те, кто этого не делает. Фактически, исследователи не обнаружили связи между ежедневным потреблением яиц и сердечными заболеваниями даже у людей, чья генетика подвергает их высокому риску.