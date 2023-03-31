Лана Дель Рей выходит замуж через два месяца после знакомства с женихом

Американская певица Лана Дель Рей решила остепениться - она приняла предложение руки и сердца от Эвана Виникера, музыкального агента и музыканта группы Steel Train. Об этом сообщает издание Billboard с отсылкой на собственные источники.

Также в пользу этого говорит и недавний выход артистки в свет - на красной дорожке гала-концерта Billboard Women In Music она появилась в белом платье и с обручальным кольцом на пальце.

Дель Рей и Виникер познакомились несколько месяцев назад, вероятно, благодаря их общему знакомому Джеку Антонофф, который принимал участие в записи нового студийного альбома Ланы (его релиз состоялся меньше недели назад).

Отношения артистов остаются тайной за семью печатями: они лишь несколько раз были замечены на публике вместе, однако вели себя сдержанно.