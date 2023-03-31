ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ Офтальмолог предупредила о страшных последствиях наращивания ресниц

Офтальмолог из Канады Алекса Хехт рассказала, что популярную процедуру - наращивание ресниц - она никогда в жизни не стала бы делать сама. Причина весомая: оказывается, на волосках могут вольготно жить бактерии, от которых непросто избавиться. На видео в своем тиктоке врач продемонстрировала зрителям жуткий снимок ресниц своей пациентки. «Это фотография наращенных ресниц с тоннами бактерий и даже клещами на них. Даже если вы чистите их каждый день, все равно есть высокий риск размножения микробов», - объяснила она.

Но и это не все, чем мы рискуем, следуя популярным трендам. Специалист также упомянула об опасности жидкой подводки и сыворотки для ресниц с содержанием простагландина. Первый продукт сильно сушит глаза и может привести к появлению ячменя. А вот второй провоцирует возникновение темных пятен. Да и стоит ли в очередной раз говорить, как важно соблюдать гигиену и проверять косметику на собственной коже перед тем, как начать ее использовать регулярно?