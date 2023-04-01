Использованную жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги: цена вас потрясет

Шутки шутками, но продавец пожеванной резинки Дауни-младшего действительно убежден, что за предмет, побывавший во рту у голливудской звезды, поборется не один коллекционер. Не просто же так использованную жвачку актера он выставил на торги за (внимание!) 40 000 долларов.

Как передает газета New York Post, счастливчик, которому повезло найти такую драгоценность, выставил ее на продажу на eBay. Продавец обещает отправить жвачку будущему владельцу в пластиковом контейнере, а сомневающихся в подлинности находки уверяет, что при необходимости все подтвердит тест на наличие в ней ДНК актера (платите денежки и проверяйте на здоровье). При этом вернуть товар, естественно, уже нельзя будет.

У жвачки, стоимость которой сравнима с целым состоянием, даже есть своя история. По словам продавца (и этому есть подтверждение), использованную резинку Дауни-младший прилепил к звезде своего друга Джона Фавро на Аллее славы в Лос-Анджелесе. Ее нынешний владелец признался, что просто оказался рядом в этот момент и не побрезговал поднять ее, обладая несомненной предпринимательской жилкой.