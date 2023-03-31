Врач-диетолог назвал продукты, которые помогают снизить аппетит

Дело в том, что, питаясь таким образом, мы получаем не только физическое насыщение, но и эмоциональное удовлетворение, а значит, нам меньше хочется (или не хочется совсем) съесть что-то еще после трапезы. «Если вы из числа сладкоежек, включите какое-нибудь лакомство в рацион! - разрешает эксперт. - 5–10% от суточной калорийности рациона не повредят здоровью, но принесут удовольствие и снизят риск переедания».