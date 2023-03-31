Врач-диетолог назвал продукты, которые помогают снизить аппетит

Как скорректировать рацион с целью усмирить зверский аппетит? Прежде всего нужно начать питаться регулярно и полноценно. «Чем лучше сбалансирован ваш рацион, чем богаче разнообразие вкусов, запахов и текстур в вашей тарелке, тем меньше риск переедания», - объясняет в разговоре с Super врач-эндокринолог, диетолог клиники DocMed Ольга Чухачева.
Дело в том, что, питаясь таким образом, мы получаем не только физическое насыщение, но и эмоциональное удовлетворение, а значит, нам меньше хочется (или не хочется совсем) съесть что-то еще после трапезы. «Если вы из числа сладкоежек, включите какое-нибудь лакомство в рацион! - разрешает эксперт. - 5–10% от суточной калорийности рациона не повредят здоровью, но принесут удовольствие и снизят риск переедания».
Что касается конкретных продуктов, то наиболее выраженным влиянием на аппетит (а именно на его снижение) обладают источники клетчатки (овощи, зелень, ягоды, фрукты), цельнозерновые крупы (например, гречка, перловка, ячневая, пшеничная крупы, бурый, красный, дикий рис), макаронные изделия, картофель и батат, а также различные источники белка (мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, творог, соевые и бобовые).
Включать их в рацион Ольга Чухачева рекомендует таким образом: «Плоскую тарелку диаметром 20–22 см мысленно разделите на 4 равные части, ¼ из которых займут продукты - источники медленных углеводов, ¼ - источники белков, а оставшуюся половину - продукты, богатые клетчаткой». На всякий случай доктор уточняет: «Волшебных продуктов не существует».