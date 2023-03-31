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69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения

Limon.ee
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Андрей Макаревич во время интервью Rus.Postimees, 1 декабря 2022 года.
Андрей Макаревич во время интервью Rus.Postimees, 1 декабря 2022 года. Фото: Иван Скрябин

69-летний лидер российской группы «Машина времени», музыкант, композитор и художник Андрей Макаревич 30 марта в Facebook обнародовал фото своего сына Эйтана, пишет gordonua.com.

«Сегодня этому товарищу ровно год! Полет нормальный», – подписал фото артист.
 
Эйтан – четвертый ребенок Макаревича. Он родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Его мать – четвертая жена артиста, 38-летняя бизнесвумен Эйнат Кляйн родом из Киева. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.
 

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