69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения

Эйтан – четвертый ребенок Макаревича. Он родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Его мать – четвертая жена артиста, 38-летняя бизнесвумен Эйнат Кляйн родом из Киева. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.