ГОРЯЧИЕ ФОТО ⟩ 50-летняя Ева Герцигова снялась топлес, раздевшись до трусиков

Супермодель Ева Герцигова, прославившаяся в 90-е годы, до сих пор невероятно хорошо собой. 50-летняя артистка чешского происхождения снялась в откровенном виде для журнала Puss Puss magazine.
Так, на обложке журнала появилась Ева, закутанная в пальто песочного цвета. Лицо модели было закрыто темными очками. Однако дальше кадры становились все горячее. На одной из размещенных фото 50-летняя манекенщица позирует топлес, опираясь обнаженной грудью о спинку стула. При этом видно, что на ней надеты трусы с вырезом на боку и капроновые колготки.
Далее модель накинула темный тренч люксового бренда Yves Saint Laurent на голое тело, снявшись на том же стуле. Нестареющая супермодель привела пользователей в восторг. Тысячи лайков и восхищенных комментариев украсили как блог журнала, так и страничку самой Евы в социальных сетях.