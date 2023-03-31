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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 марта 2023 года

Limon.ee
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Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Звёзды советуют во всём сегодня слушаться интуиции. Именно она, а не советы со стороны, поможет вам решать возникающие вопросы.

Овен

Хорошее время для общения. В вашем окружении окажутся разные люди, но вам удастся без труда найти подход к каждому человеку, установить контакт.

Телец

Представителям знака Зодиака могут поступить интересные предложения по работе или бизнесу. Важно хорошо всё обдумать, но и чересчур затягивать с ответом лучше не стоит.

Близнецы

Некоторые Близнецы сегодня смогут понять, как превратить любимое занятие в источник дохода. Главное – действовать, даже если окружающие будут пытаться убедить вас в странности ваших поступков.

Рак

Астрологи предупреждают: не стоит проявлять излишнее упрямство, особенно делать это напоказ. Сегодня лучше также отказаться от начинаний и новых проектов, связанных с работой.

Лев

Львам может пригодиться навык умения извлечения пользы из любой даже неприятной ситуации. Однако важно не спешить, если речь идёт о принятии решений.

Дева

Рождённых под этим знаком Зодиака, возможно, ждут приятные новости и сюрпризы. Вам многое удаётся сделать и большую роль здесь играет поддержка близких.

Весы

Если в этот день вы планировали заняться спортом, то лучше выбрать спокойный и пассивный вид, высокую нагрузку лучше исключить.

Скорпион

Благоприятное время для новых дел. Можно даже решиться на небольшой и интересный эксперимент, попробовать решить задачу нестандартным путём.

Стрелец

Вокруг вас много друзей и единомышленников, которые готовы оказать вам поддержку. Поэтому вам стоит только попросить о помощи, как на ваш призыв охотно откликнуться.

Козерог

Постарайтесь вести общение сегодня преимущественно в неформальной обстановке. А деловых вопросов сегодня вообще лучше не касаться – вам и партнёрам будет сложно достичь взаимопонимания.

Водолей

Благоприятное время для поездок и путешествий. Сегодня также можно удачно решить юридические вопросы.

Рыбы

К финансовым тратам сегодня важно подойти рационально. Ваши внезапные прихоти и желания в итоге могут вылиться в необоснованно высокие расходы на вещи, без которых вы могли спокойно обойтись.

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