«Приехал из одной чухни в другую»: Леонид Парфенов в Таллинне собрал полный зал поклонников

Творческий вечер начался с продажи авторской книги «Намедни. Наша эра. 1961-1970». Организаторы рассказали, что книг ограниченное количество – около 30 экземпляров. Стоимость нового тома составила 100€. Во время ожидания журналиста у гостей творческого вечера была возможность записать на листках бумаги свой вопрос и оставить его в специальном ведерке, чтобы Леонид Парфенов на них смог ответить. Зрители активно пользовались этой возможностью.

Кстати, очередь на презентацию журналиста действительно была внушительной.

Очередь на концерт Леонида Парфенова. Фото: Читатель Limon

«Я очень рад приехать в Таллинн, у меня много с ним связано, - начал Леонид Парфенов. - Я пока ехал на пароме из Хельсинки, даже пост в Instagram написал, мол, вот чухонец, из одной чухни в другую еду. Надеюсь, я никого здесь не обидел». (Чухна, чухонцы - устаревший этноним балтийско-финских народов в новгородских землях - прим.ред.)

Парфенов вспомнил, как в ленинградские студенческие годы он с друзьями ездил на выходные на ночном поезде Ленинград – Таллинн – Ленинград. «Когда учились еще в университете и были лишние 10-15 рублей, то можно было поехать в Ригу, Таллинн или Вильнюс на ночном поезде. День шляться по городу, эти самые деньги прогуливать и потом назад возвращаться ночным же поездом, потому что гостиницы в Советском Союзе были недоступны»

Леонид Парфенов Фото: Читатель Limon

Парфенов вспоминает, что с особым сочувствием следил за изменениями в Эстонии: «Тогда, в 2011 году Эстония чуть раньше срока переходила на евро. Мне было даже немного жаль, что Эстония переходит на евро, потеряв свою национальную валюту, которая была очень красивой, на голландские были похожи денежки. Я даже себе какие-то сохранил».

После вступительных монологов Леонид Парфенов приступил к презентации своего нового тома книги. Презентация прошла в формате экспресс-лекции, а после лекции перешли к вопросам из зала.

Все мероприятие проходило активно и захватывающе, темы откликались в сердцах и душах пришедших, а сопровождающий фото- и видеоряд добавлял динамики в происходящее.

Леонид Парфенов, Таллинн, 2023. Презентация книги "Намедни. Наша эра. 1961-1970" Фото: Читатель Limon

Закончил Леонид Парфенов творческую встречу автограф-сессией и подписал всем желающим свои книги. Получить автограф журналиста собралась внушительная компания почитателей его творческой деятельности.