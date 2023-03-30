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РАЗОЧАРОВАНИЕ ИЛИ НЕВЕЖЕСТВО? ⟩ Эстонский музыкант, побывавший на шоу ирландского комика Дилана Морана: это может напугать любителей скучных шуток

Геттер Трумси
Эстонский музыкант, побывавший на шоу ирландского комика Дилана Морана: это может напугать любителей скучных шуток
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Музыкант Пауль Нейтсов побывал на шоу ирландского комика Дилана Морана в субботу, 25 марта.
Музыкант Пауль Нейтсов побывал на шоу ирландского комика Дилана Морана в субботу, 25 марта. Фото: Laura Oks/Remo Tõnismäe

«Самое классное в Дилане Моране то, что невозможно сказать, когда ты сидишь в зале, пьян он или все время такой», - парирует Пауль Нейтсов критикам ирландского комика, выступившего в Таллинне в прошлую субботу, пишет Elu24.

Ирландский комик Дилан Моран, который в прошлую субботу выступил в Таллинне в рамках тура We Got This, расстроил многих своих поклонников.

Limon.ee писал в среду, что некоторые из них остались недовольны выступлением Морана, потому что, казалось, комик не в себе, а некоторые предположили, что он был пьян во время выступления на сцене. По словам отвечавшего за выступление Морана Луиса Зезерана, комик был трезв, а в его гримерке не было алкоголя.

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