«Самое классное в Дилане Моране то, что невозможно сказать, когда ты сидишь в зале, пьян он или все время такой», - парирует Пауль Нейтсов критикам ирландского комика, выступившего в Таллинне в прошлую субботу, пишет Elu24.
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РАЗОЧАРОВАНИЕ ИЛИ НЕВЕЖЕСТВО? ⟩ Эстонский музыкант, побывавший на шоу ирландского комика Дилана Морана: это может напугать любителей скучных шуток
Эстонский музыкант, побывавший на шоу ирландского комика Дилана Морана: это может напугать любителей скучных шуток
Ирландский комик Дилан Моран, который в прошлую субботу выступил в Таллинне в рамках тура We Got This, расстроил многих своих поклонников.
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