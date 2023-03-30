РАЗОЧАРОВАНИЕ ИЛИ НЕВЕЖЕСТВО? ⟩ Эстонский музыкант, побывавший на шоу ирландского комика Дилана Морана: это может напугать любителей скучных шуток

Limon.ee писал в среду, что некоторые из них остались недовольны выступлением Морана, потому что, казалось, комик не в себе, а некоторые предположили, что он был пьян во время выступления на сцене. По словам отвечавшего за выступление Морана Луиса Зезерана, комик был трезв, а в его гримерке не было алкоголя.