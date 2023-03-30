Конфликт между жителем Пайде и местным досуговым центром. Горуправа: они жалуются друг на друга

По словам жителя Пайде, досуговый центр был представлен местным жителям как музей. Однако сегодня, по его словам, ситуация почти невыносима. «Все началось с начала реконструкции. С нами не посоветовались. Сегодня это больше похоже на место для вечеринок, чем на музей», - резюмирует он.