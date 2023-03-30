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Конфликт между жителем Пайде и местным досуговым центром. Горуправа: они жалуются друг на друга

Кетлин Крузе
Конфликт между жителем Пайде и местным досуговым центром. Горуправа: они жалуются друг на друга
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Фото: Erakogu

Майт Григорьев, начальник отдела городского хозяйства администрации города Пайде, говорит, что к ним поступили жалобы как от центра Wittenstein, так и от людей, живущих поблизости. «На сегодняшний день городу не известны факты, подтверждающие утверждения какой-либо из сторон», - резюмирует он ситуацию.

В 2010 году в замке Пайде был открыт интерактивный досуговый центр Wittenstein.

По словам жителя Пайде, досуговый центр был представлен местным жителям как музей. Однако сегодня, по его словам, ситуация почти невыносима. «Все началось с начала реконструкции. С нами не посоветовались. Сегодня это больше похоже на место для вечеринок, чем на музей», - резюмирует он.

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