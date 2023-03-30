Майт Григорьев, начальник отдела городского хозяйства администрации города Пайде, говорит, что к ним поступили жалобы как от центра Wittenstein, так и от людей, живущих поблизости. «На сегодняшний день городу не известны факты, подтверждающие утверждения какой-либо из сторон», - резюмирует он ситуацию.
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Конфликт между жителем Пайде и местным досуговым центром. Горуправа: они жалуются друг на друга
Конфликт между жителем Пайде и местным досуговым центром. Горуправа: они жалуются друг на друга
В 2010 году в замке Пайде был открыт интерактивный досуговый центр Wittenstein.