Я на нем поднимусь в небо: в Таллинне открыли смотровую площадку, которая смело может побороться за звание лучшей на мировой арене

Музей, который находится в церкви Нигулисте, построенной в XIII веке, является одним из немногих музеев, расположенных в религиозном здании. Здесь вы можете насладиться церковным искусством в его историческом контексте, посмотреть средневековые надгробия, уникальные алтари и одну из ценнейших полотен Эстонии и Европы в целом - фрагмент картины Бернта Нотке «Пляска смерти». Это произведение искусства, написанное более пяти столетий назад, передает представление человека Средневековья о мире. Особую ценность представляют выставленные в Серебряной сокровищнице церкви серебряные реликвии, которые ранее принадлежали церквям, городским гильдиям, цехам и даже Братству черноголовых. Интерес и ценность представляют также деревянные фигуры, выставленные в обновленной галерее.