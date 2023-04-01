После прохождения масштабных ремонтных работ, которые длились около года, теперь жители и гости Эстонии имеют возможность посетить вновь открывшийся средневековый музей Нигулисте, а самое главное - подняться на «небесный» этаж с помощью стеклянного лифта. Со смотровой площадки Нигулисте открывается уникальный вид на Старый город, Таллиннский залив и все стороны света.
Я на нем поднимусь в небо: в Таллинне открыли смотровую площадку, которая смело может побороться за звание лучшей на мировой арене
Музей, который находится в церкви Нигулисте, построенной в XIII веке, является одним из немногих музеев, расположенных в религиозном здании. Здесь вы можете насладиться церковным искусством в его историческом контексте, посмотреть средневековые надгробия, уникальные алтари и одну из ценнейших полотен Эстонии и Европы в целом - фрагмент картины Бернта Нотке «Пляска смерти». Это произведение искусства, написанное более пяти столетий назад, передает представление человека Средневековья о мире. Особую ценность представляют выставленные в Серебряной сокровищнице церкви серебряные реликвии, которые ранее принадлежали церквям, городским гильдиям, цехам и даже Братству черноголовых. Интерес и ценность представляют также деревянные фигуры, выставленные в обновленной галерее.
Главным притяжением туристов служит теперь стеклянный лифт, который помогает посетителям подняться на церковную башню, а также на «поднебесный» этаж, откуда открывается панорамный вид на Старый город в 360 градусов.
Стоимость посещения:
- Обычный билет – 12 €
- Семейный билет – 24 €
- Льготный билет – 8 €
Однако есть несколько лайфхаков, как посетить музей по льготной цене или даже совершенно бесплатно.
«В каждую последнюю среду месяца вход во все филиалы Художественного музея Эстонии составляет 3 евро для взрослого или 6 евро на всю семью, а 18 апреля международный день музеев и вход во все музеи – бесплатный», – поделилась полезным лайфхаком городской гид и блогер Юлия Корнеева.
Еще больше полезной информации найдешь в репортаже из музея Нигулисте. Смотри видео!