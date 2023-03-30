Вера Брежнева пересекла океан ради важного события. Экс-участница группы «Виа Гра» прилетела навестить свою старшую дочь Соню в Лос-Анджелесе и поздравить ее с днем рождения, пишет Супер.
Как выглядит 22-летняя дочь Веры Брежневой: певица прилетела в США поздравить ее с днем рождения
В США сегодняшняя именинница живет довольно давно. «Кажется, вы уже слишком хорошо меня знаете, чтобы понимать, куда я могу лететь в конце марта и почему», – написала 41-летняя Вера Брежнева в Instagram, опубликовав видео из аэропорта.
Далее последовал снимок с Соней, на котором мама и дочь светятся от счастья. Видятся они сейчас нечасто (Вера с мужем Константином Меладзе в данный момент живет в Италии). Певица призналась, что в прошлом году не смогла отправиться в США на день рождения Сони.
Соню Киперман Вера Брежнева родила в 2001 году в отношениях с тренером по дзюдо Виталием Бойченко, с которым вскоре рассталась. Через некоторое время Вера вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. С ним у Сони сложились очень теплые отношения, поэтому после развода мамы с отчимом менять его фамилию она не захотела. В 2019 году Соня поступила в гуманитарный колледж Уиттьер в США, о чем Вера рассказывала в соцсетях.
Звездная дочь с детства мечтает о работе в кино и уверенно идет к своей цели. Девушка еще в 14 лет снялась в эпизодической роли в двух сериях «Дневников вампира»: Соня очень гордится, что без протекции мамы получила такую возможность в юном возрасте. На достигнутом Киперман точно останавливаться не планирует, она активно занимается актерским мастерством и ставит перед собой амбициозные цели.