Как выглядит 22-летняя дочь Веры Брежневой: певица прилетела в США поздравить ее с днем рождения

Фото: Скриншот с Instagram

В США сегодняшняя именинница живет довольно давно. «Кажется, вы уже слишком хорошо меня знаете, чтобы понимать, куда я могу лететь в конце марта и почему», – написала 41-летняя Вера Брежнева в Instagram, опубликовав видео из аэропорта.

Далее последовал снимок с Соней, на котором мама и дочь светятся от счастья. Видятся они сейчас нечасто (Вера с мужем Константином Меладзе в данный момент живет в Италии). Певица призналась, что в прошлом году не смогла отправиться в США на день рождения Сони.

Фото: Скриншот с Instagram

Фото: Скриншот с Instagram

Соню Киперман Вера Брежнева родила в 2001 году в отношениях с тренером по дзюдо Виталием Бойченко, с которым вскоре рассталась. Через некоторое время Вера вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. С ним у Сони сложились очень теплые отношения, поэтому после развода мамы с отчимом менять его фамилию она не захотела. В 2019 году Соня поступила в гуманитарный колледж Уиттьер в США, о чем Вера рассказывала в соцсетях.