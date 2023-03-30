Таллиннский аэропорт опубликовал на своей странице в социальных сетях сообщение о том, что рояль, радовавший пассажиров, будет временно перевезен в Ливерпуль для шоу Алики Миловой на конкурсе Евровидение.
Мы не ищем легких путей: рояль из Таллиннского аэропорта увезли на Евровидение, чтобы Алика Милова смогла победить
«Сегодня рано утром рояль Estonia был вывезен из пассажирского терминала Таллиннского аэропорта и бережно и аккуратно доставлен сотрудниками AVA-Ekspress на фабрику Estonia Piano Factory», - сообщает аэропорт в своих социальных сетях.
Вскоре инструменту будет доставлен в Ливерпуль (Великобритания), на сцену Евровидения, для того, чтобы несравненная Алика Милова смогла вернуться в Эстонию с победой. «Не стоит беспокоиться, мы вернем рояль после конкурса. А до тех пор мы будем держать кулачки за Алику», - сообщается в публикации.
После победы в национальном отборе Eesti Laul Алика сама задалась вопросом, как рояль попадет на сцену Евровидения.
Теперь решение найдено, и мы можем с нетерпением ждать выступления нашей звезды на большой сцене со всем необходимым.
Конкурс Евровидение пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле. Песенный конкурс посвящен победе Украины, которая из-за продолжающейся войны в стране не сможет принять гостей у себя.