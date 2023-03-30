Мы не ищем легких путей: рояль из Таллиннского аэропорта увезли на Евровидение, чтобы Алика Милова смогла победить

«Сегодня рано утром рояль Estonia был вывезен из пассажирского терминала Таллиннского аэропорта и бережно и аккуратно доставлен сотрудниками AVA-Ekspress на фабрику Estonia Piano Factory», - сообщает аэропорт в своих социальных сетях.

Вскоре инструменту будет доставлен в Ливерпуль (Великобритания), на сцену Евровидения, для того, чтобы несравненная Алика Милова смогла вернуться в Эстонию с победой. «Не стоит беспокоиться, мы вернем рояль после конкурса. А до тех пор мы будем держать кулачки за Алику», - сообщается в публикации.

После победы в национальном отборе Eesti Laul Алика сама задалась вопросом, как рояль попадет на сцену Евровидения.

Теперь решение найдено, и мы можем с нетерпением ждать выступления нашей звезды на большой сцене со всем необходимым.