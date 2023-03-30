ФОТО ⟩ Известная эстонская телеведущая стала матерью во второй раз: мы в полной мере наслаждаемся самым прекрасным периодом жизни

В октябре телеведущая Хеэлия Силламаа объявила в Instagram, что в марте у нее родится второй ребенок от режиссера Пипа Маасика.

«Скоро нас будет четверо, и мы все вместе начнем строить новый дом в лесу!» –объявила в социальных сетях Хеэлия в то время.

Мальчик, которого назвали Пярт Маасик, родился 28 марта.

«Мы спокойно восстанавливаемся и сохраняем остроту ума, привыкая к путанице наших имен Пеэп-Пауль-Пярт», – написала Хеэлия под опубликованным фото. «Пауль очень взволнован появлением своего младшего брата – он гладит его, смотрит ему в глаза и знакомит Пярта с игрушками, с которыми он уже может начать играть. Вместе стараемся использовать все от каждой секунды и в полной мере насладиться самым прекрасным и особенным периодом жизни».

Хелия и Пеэп обручились в сентябре прошлого года.