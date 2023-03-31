Семь проблем, с которыми бананы справляются лучше всяких таблеток

Бананы – это фрукты, которые должны быть включены в диету каждого. Они насыщены натуральными сахарами и большим количеством клетчатки, обеспечивающей наш организм энергией. Несмотря на их калорийность, было доказано, что бананы помогают справляться с рядом проблем.
Если вы не верите мне – попробуйте есть бананы и почувствуете себя гораздо лучше. Бананы – любимые фрукты множества людей. Однако большинство людей и не знает, что бананами можно заменить таблетки.
Таблетки прочно вошли в нашу жизнь, но выбросьте их и замените на бананы.
Гипертония. Множеству людей, страдающих от гипертонии, не хватает калия. Солей же, напротив, в их организме содержится с избытком. Калий связывает соли и удаляет их из организма. Так что ешьте насыщенные калием бананы и снижайте свое давление.
Снижение уровня стресса. Банан по праву считается лучшим «антистрессовым» фруктом. Он содержит необходимые витамины и микроэлементы, влияющие на обмен веществ, который также связан с уровнем стресса в организме.
Улучшение зрения. Бананы содержат витамин А, который имеет большое значение для здоровья глаз. Нашему телу требуется определенное количество витамина А в день, чтобы снизить риск развития куриной слепоты. Женщинам нужно 700 микрограмм каждый день, а мужчинам – порядка 900.
Запоры и метеоризм. Бананы содержат такое вещество, как пектин, который отвечает за удаление тяжелых металлов и других токсинов из тела. Бананы – отличный пробиотик, стимулирующий процесс пищеварения. Они также уменьшают газообразование и действуют как мягкое слабительное.
Помощь при ПМС. Бананы содержат витамин B6, который оказывает позитивное влияние на уровень сахара и позволяет снизить негативные симптомы ПМС. Этот витамин помогает при вздутии живота и уменьшает раздражающие смены настроения.
Депрессия. Бананы содержат триптофан, который увеличивает выработку гормона серотонина. Хотя бананы не помогут справиться с серьезной тоской, съедая по два фрукта в день, вы избавитесь от легкой грусти.
Потеря веса. Бананы – очень вкусные сладкие фрукты и при этом могут быть легко включены в любую диету. В бананах содержится много водорастворимой клетчатки. Когда волокна попадают в пищеварительный акт, они впитывают воду и замедляют пищеварение, а, значит, вы чувствуете себя сытым дольше.