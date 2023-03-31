Эстонская певица Лийс Лемсалу рассказала, кого она раньше ненавидела, а теперь ценит

В горячем сингле Лийс Лемсалу Paus участвуют рэперы Reket и Коhver.

"Если ты работаешь с ними, ты обязательно выигрываешь, по крайней мере, я чувствую это в своей душе. Мне очень нравятся эти ребята", - объясняет Лийс свое решение взять в команду двух замечательных парней.

Певица призналась, что несколько имен приходили ей в голову, но она уже сотрудничала со многими, а хотелось попробовать спеть и с другими.

Лийс Лемсалу Фото: MyHits

Говоря о клипе Лийс отметила, что в съемках участвовало до 80 человек. "Управлять ими всеми, поддерживать нужное настроение, чтобы все были на одной волне, было сложно, но мы справились, и я очень горжусь отличным видео".

На вопрос, с кем из зарубежных исполнителей она хотела бы поработать, Лийс ответила, что с Тейлор Свифт. "Это забавно, потому что она мне никогда не нравилась, я действительно ненавидела эту артистку. Но потом в какой-то момент я присмотрелась, как она пишет песни, оценила ее умение играть на гитаре, ее чувство слова, и поняла, что она талантлива. Теперь я ее фанатка".