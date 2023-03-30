Может спровоцировать смертельную болезнь: почему не стоит есть популярное блюдо из рыбы

Главный фармацевт интернет-аптеки Medicine Direct Хуссейн Абде советует по возможности избегать соленой рыбы и не добавлять ее слишком часто в свой рацион. Он считает, что соленая рыба является известной причиной рака.

По словам фармацевта, такую рыбу готовят путём маринования, соления (в том числе и сухого), а также комбинации этих способов.

Хотя соление рыбы и является распространенной практикой, а также традиционным способом консервирования различных продуктов, такое блюдо медики классифицируют как канцероген группы 1. В этот перечень вносят также переработанное мясо, в частности салями и сосиски.

При солении рыбы для ее длительного хранения, сообщает Хуссейн Абде, образуются канцерогенные побочные продукты, которые могут стать причиной развития рака у людей, употребляющих такие блюда.

Канцероген – агент, способный вызвать рак. Сильно копченые, соленые и маринованные продукты, по мнению Абде, представляют риск развития рака.