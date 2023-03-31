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Названы самые неблагоприятные дни апреля: аура опасности!

Limon.ee
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Опасность. Иллюстративное фото
Опасность. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Лучше всего в эти даты затаиться, советует teleprogramma.pro.

Астрологи назвали самые неблагоприятные дни апреля, которые несут ауру опасности. В этот период лучше всего затаиться и не провоцировать окружающих. А пословица: «тише едешь - дальше будешь», как никогда кстати.

Астролог Ирина Орлова дала понять, что апрель будет богат на события разного рода, которые могут существенного ограничить благие намерения. Здесь и ретроградный Меркурий, и Солнечное затмение, и переход Юпитера из водного знака в огненный. Всем стоит ждать дополнительных препятствий.

Неблагоприятные дни в апреле: 1, 5, 11, 12, 14, 17, 19-30 апреля.

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