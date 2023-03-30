«Эти шантажисты приходят и пытаются сделать из меня преступника на старости лет». Экс-министр Марти Куузик подал в суд на онлайн-комментатора

«Неужели Куузик человек с такой неустойчивой нервной системой, что два комментария в Сети заставляют его выпадать из жизни? Это нонсенс», – заявил писатель Юри Грауберг в Харьюском уездном суде после заседания. В центре внимания судебного дела – написанные им комментарии, за которые экс-министр требует компенсацию. «Это обычный гражданско-правовой спор, вот и все», – говорит сам Куузик.