«Неужели Куузик человек с такой неустойчивой нервной системой, что два комментария в Сети заставляют его выпадать из жизни? Это нонсенс», – заявил писатель Юри Грауберг в Харьюском уездном суде после заседания. В центре внимания судебного дела – написанные им комментарии, за которые экс-министр требует компенсацию. «Это обычный гражданско-правовой спор, вот и все», – говорит сам Куузик.
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«Эти шантажисты приходят и пытаются сделать из меня преступника на старости лет». Экс-министр Марти Куузик подал в суд на онлайн-комментатора
«Эти шантажисты приходят и пытаются сделать из меня преступника на старости лет». Экс-министр Марти Куузик подал в суд на онлайн-комментатора
В предпоследний день марта 76-летний писатель Юри Грауберг задумчиво сидит в Харьюском уездном суде в Таллинне, ожидая начала слушания. Незадолго до десяти часов в зал суда вводят мужчину, и Юри садится на скамью подсудимых, обвиняемый в причинении нематериального ущерба. Он один, без адвоката.