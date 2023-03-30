Никакого дневного сна и еще пять запретных послеобеденных привычек

Есть у людей самые разные послеобеденные привычки: прогуляться на свежем воздухе, выпить горячего чая с тортиком или побежать нежиться в ванной, пишет Лайф. К сожалению, большинство привычных действий могут оказаться вредными как для пищеварения, так и для здоровья, аукнуться лишними килограммами. Чего же нельзя делать сразу после еды?

1. Садиться за руль

Даже если торопитесь или вам предстоит долгая дорога, не стоит рисковать здоровьем и жизнью, садясь за руль сразу после еды. Организм в ближайшие полчаса точно будет сконцентрирован на переваривании. Отсюда у водителя может появиться сонливость, гарантировано снижение концентрации, быстроты реакции и внимания в целом.

2. После еды нельзя заниматься спортом и гулять

Движение, конечно, жизнь, но не в случае с сытным обедом. Стоит выждать 20–30 минут после трапезы, прежде чем размять ноги ходьбой. Со спортом всё ещё строже — минимум час. Это обусловлено риском возникновения кислотного рефлюкса и несварения.

3. Чистить зубы