ОЧЕРЕДНАЯ СХЕМА ⟩ «Я уже за все заплатила»: мошенники утверждают, что заказ товара требуют подтверждения

Похоже, умелые мошенники расширили свои возможности и теперь работают и с платформой купли-продажи Yaga, которая стала популярной в Эстонии. В соцсетях разлетелся пост на тему того, как пользователей Yaga просят перейти по присланной ссылке «для подтверждения заказа». Однако, общаясь с пользователем, ему всегда специально показывается, что покупка всегда должна совершаться в приложении на веб-сайте Yaga, чтобы обеспечить безопасность платежа.