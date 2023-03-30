В социальных сетях разлетается публикация, в которой молодая женщина утверждает, что мошенники добрались и до популярной торговой платформы Yaga. «Никогда не нажимайте ни на какие ссылки, где покупатель якобы уже все "оплатил», - предупреждает она других в своем посте, пишет Elu24.
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ОЧЕРЕДНАЯ СХЕМА ⟩ «Я уже за все заплатила»: мошенники утверждают, что заказ товара требуют подтверждения
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«Я уже за все заплатила»: мошенники утверждают, что заказ товара требуют подтверждения
Похоже, умелые мошенники расширили свои возможности и теперь работают и с платформой купли-продажи Yaga, которая стала популярной в Эстонии. В соцсетях разлетелся пост на тему того, как пользователей Yaga просят перейти по присланной ссылке «для подтверждения заказа». Однако, общаясь с пользователем, ему всегда специально показывается, что покупка всегда должна совершаться в приложении на веб-сайте Yaga, чтобы обеспечить безопасность платежа.