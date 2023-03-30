Бывшего мужа Эмили Ратаковски обвинили в сексуальных домогательствах
Одна из девушек рассказала, что в 2016 году, когда ей было 17 лет, Бир-Макклард нашел ее в соцсетях. Он представился продюсером и предложил ей встретиться в ресторане, заявив, что может помочь ей сняться в фильме с Робертом Паттинсоном «Хорошее время». Как оказалось, ей придется сниматься в небольших сценах обнаженной, о чем продюсер не сообщил. Раздеться ей пришлось без предварительного согласия и сразу перед несколькими актерами. Паттинсона девушка так и не увидела, а снималась в паре с актером, который недавно вышел из тюрьмы. Спорная сцена не вошла в финальную версию фильма, однако имя девушки было указано в титрах.
«Я была совершенно ошеломлена и напугана», – сказала девушка. Она добавила, что на съемочной площадке Бир-Макклард подошел к ней и на ухо предложил ей заняться сексом. Девушка добавила, что позже она начала спать с продюсером, и их отношения продолжались два года. За съемки в фильме денег девушка не получила – вместо этого Бир-Макклард просто купил ей сигареты.
Еще одна женщина также заявила, что женатый Бир-Макклард связался с ней в Instagram и предложил ей сняться в фильме «Неограненные алмазы» с Адамом Сэндлером. Она заявила, что продюсер пригласил ее в квартиру, где жил вместе с Ратаковски, и там у них был секс без взаимного согласия. «Мы с Себастьяном начали целоваться. Ситуация зашла слишком далеко, и он, не спрашивая моего согласия, вошел в меня без презерватива», – рассказала она.
Женщина также заявила, что Себастьян Бир-Макклард отслеживал ее через приложение на ее телефоне. Кроме того, она добавила, что он писал в Instagram 15-летней девушке, которая появлялась на съемочной площадке фильма. По словам женщины, когда она предъявила ему эти обвинения, он рассмеялся и не стал их отрицать.
У Бир-Маккларда также были романтические отношения еще с одной девушкой на съемочной площадке фильма «Неограненные алмазы».
Летом 2022 года продюсера уволили из компании Elara Pictures: поводом стал его роман на съемочной площадке «Неограненных алмазов» и обвинения в домогательствах по отношению к 15-летнему подростку. Вскоре, осенью того же года, Эмили Ратаковски подала на развод с ним: причиной стали измены Себастьяна.
В материале Variety также упоминается еще одна женщина, которая работала в киноиндустрии стажером и ассистентом – она не выдвинула обвинений в сексуальных домогательствах, но заявила, что Бир-Макклард вел себя вызывающе в общении с девушками.
Как сообщают журналисты со ссылкой на друзей Эмили Ратаковски, модель не удивлена обвинениям в адрес бывшего мужа. Сама она комментировать эту новость отказалась.
Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард поженились в 2018 году, после того как встречались всего две недели. У пары есть общий сын Сильвестр.