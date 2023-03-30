Бывшего мужа Эмили Ратаковски обвинили в сексуальных домогательствах

Одна из девушек рассказала, что в 2016 году, когда ей было 17 лет, Бир-Макклард нашел ее в соцсетях. Он представился продюсером и предложил ей встретиться в ресторане, заявив, что может помочь ей сняться в фильме с Робертом Паттинсоном «Хорошее время». Как оказалось, ей придется сниматься в небольших сценах обнаженной, о чем продюсер не сообщил. Раздеться ей пришлось без предварительного согласия и сразу перед несколькими актерами. Паттинсона девушка так и не увидела, а снималась в паре с актером, который недавно вышел из тюрьмы. Спорная сцена не вошла в финальную версию фильма, однако имя девушки было указано в титрах.

«Я была совершенно ошеломлена и напугана», – сказала девушка. Она добавила, что на съемочной площадке Бир-Макклард подошел к ней и на ухо предложил ей заняться сексом. Девушка добавила, что позже она начала спать с продюсером, и их отношения продолжались два года. За съемки в фильме денег девушка не получила – вместо этого Бир-Макклард просто купил ей сигареты.