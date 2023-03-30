Без ретуши: в Сеть попали фото огромной целлюлитной попы Кардашьян

41-летняя бизнесвумен, модель и светская львица Ким Кардашьян появилась на пляжах Малибу, предположительно для рекламного кампейна своих новых купальников, пишет Page Six.

Основательница бренда позировала на берегу в топе на молнии, который она расстегнула во время съемки, чтобы показать свои изгибы, и в трусиках-стрингах, которые полностью демонстрировали ее знаменитый зад.

Хотя ее костюм цвета жевательной резинки еще не появился на сайте ее бренда, в конце февраля в сети появилась подборка похожих неоновых стилей.

Было видно, что Кардашьян сильно мерзла на пляже и чтобы согреться в перерывах между съемками на ветреном пляже, мама четверых детей куталась в вязанный халат. Также пользователи обратили внимание на то, что Кардашьян выглядит чрезвычайно коротконогой, а ее знаменитая попа кажется целлюлитной.