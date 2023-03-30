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55-летняя Джулия Робертс кардинально сменила имидж – поклонники в восторге

Limon.ee
55-летняя Джулия Робертс кардинально сменила имидж – поклонники в восторге
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Джулия Робертс.
Джулия Робертс. Фото: MICHAEL TRAN

Похоже, в привычном образе звезду «Красотки» нам больше не видать: Джулия Робертс решилась на смелую смену имиджа и сделала модную стрижку с челкой. Впервые в новом образе актриса пришла на мероприятие ювелирного дома Chopard в Швейцарии, пишет Супер.

Джулия Робертс.
Джулия Робертс. Фото: Valentin Flauraud

Фотографии с ковровой дорожки появились и в аккаунте бренда, и в ее личном блоге. Поклонники преображение оценили и подметили, что знаменитость так выглядит еще стройнее, чем обычно. Хотя многие утверждают, что при виде нее всегда крутится на языке «не помню, чтобы Джулия Робертс когда-либо выглядела плохо».

Имидж обладательнице «Оскара» за главную роль в «Эрин Брокович» поменял ее давний стилист – Серж Норман, который как-то обмолвился, что другие его клиенты приходят с запросом «Никаких сложных стрижек, просто сделайте мне волосы Джулии Робертс». А ведь актриса за годы своей карьеры была и брюнеткой, и блондинкой, носила как длинные волосы, так и короткие. Судя по всему, дело не только в прическе. Но, к сожалению, харизму голливудских знаменитостей в салонах красоты пока не раздают.

Джулия Робертс и сопрезиденты бренда Chopard Карл-Фридрих Шойфеле и Каролина Шойфеле.
Джулия Робертс и сопрезиденты бренда Chopard Карл-Фридрих Шойфеле и Каролина Шойфеле. Фото: Valentin Flauraud
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