55-летняя Джулия Робертс кардинально сменила имидж – поклонники в восторге

Фотографии с ковровой дорожки появились и в аккаунте бренда, и в ее личном блоге. Поклонники преображение оценили и подметили, что знаменитость так выглядит еще стройнее, чем обычно. Хотя многие утверждают, что при виде нее всегда крутится на языке «не помню, чтобы Джулия Робертс когда-либо выглядела плохо».

Имидж обладательнице «Оскара» за главную роль в «Эрин Брокович» поменял ее давний стилист – Серж Норман, который как-то обмолвился, что другие его клиенты приходят с запросом «Никаких сложных стрижек, просто сделайте мне волосы Джулии Робертс». А ведь актриса за годы своей карьеры была и брюнеткой, и блондинкой, носила как длинные волосы, так и короткие. Судя по всему, дело не только в прическе. Но, к сожалению, харизму голливудских знаменитостей в салонах красоты пока не раздают.