ДО И ПОСЛЕ ⟩ С помощью смелых решений двухкомнатная квартира в столице превратилась в привлекательный дом для сдачи в аренду

Квартира Кадри недавно отремонтирована и поэтому была в неплохом состоянии, но светлые стены и мебель были слишком скучными, по мнению хозяйки. Это дало Мерлин возможность дать волю своему воображению и поэкспериментировать с довольно смелыми решениями, чтобы создать дом, который привлечет внимание любого арендатора.

Смотрите в галерее, какой была квартира до и как она выглядит после обновления:

В программе Kodud rahaks ведущая Кейли Сюкияйнен и специалист по интерьеру Мерлин Мийдо спешат на помощь владельцам, чьи квартиры ждут своего нового жильца. Главное – найти самые хитрые и доступные уловки, чтобы квартиры с устаревшим или вовсе отсутствующим дизайном превратились в удивительно красивые дома.

В новом сезоне преобразить свой дом смогут десять владельцев квартир со всех уголков Эстонии. У них есть две недели, тысяча евро и багаж идей Мерлин, чтобы произвести впечатление на Кейли и эксперта по недвижимости, хорошо знающего местный рынок.