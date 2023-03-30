Характеристика месяца, благоприятные периоды и рекомендации от профессионального астролога Anna Stella – как правильно распределить силы, чтобы избежать проблем и не упустить большие возможности, пишет eg.ru.
Астропрогноз на апрель 2023 года: коридор затмений на оси Скорпион - Телец и ретроградность Меркурия
Апрель – очень серьезный и значимый месяц. Многие почувствуют толчки судьбы, будто рок событий несет нас куда-то. Внутренний импульс заставит выбрать себе дальнейшую линию развития.
Первая половина месяца достаточно гармоничная, поэтому можно благополучно заниматься любыми видами деятельности. С 3 апреля Меркурий совершит ингрессию в земной знак Телец, а это значит, что все наши идеи и замыслы перейдут в стадию практической реализации. При этом войдя в знак Телец, Меркурий соединится с восходящим Кармическим узлом, поэтому все, что задумано и то, что вы успеете оформить в виде контрактов до 10 апреля, будет иметь очень позитивные и длительные результаты.
20 апреля 2023 года наступает коридор затмений на оси Скорпион-Телец. Коридор откроется 20 апреля полным Солнечным затмением в знаке Телец и закроется 5 мая полутеневым Лунным затмением в знаке Скорпион.
Для тех, у кого в знаке Телец и Скорпион имеются натальные светила или планеты, этот год станет точкой роста и трансформационных перемен. Какие именно это будут перемены, покажет только индивидуальный анализ карты рождения каждого.
Апрельское затмение совпадет также с периодом ретроградного Меркурия в Тельце (с 21 апреля по 15 мая). Поэтому с 20 апреля по 15 мая не рекомендуется:
вступать в брак (союзы, заключенные в такой период окажутся несчастливыми);
менять работу/оформляться на новое место работы;
заключать договоры (могут быть задержки, проволочки, ошибки, придется потом переделать);
начинать новые дела или проекты;
делать хирургические операции или инвазивные процедуры;
переезжать в новый дом/город/страну.
покупать новый автомобиль, электронику или бытовую технику.
Благоприятные и неблагоприятные дни в апреле 2023 года
Чтобы не заложить разрушительные тенденции, важные инициативы, инвестиции, покупки, встречи, переговоры лучше запланировать на благоприятные дни:
1 апреля с 15.00;
2 апреля с 14.00;
7 апреля с 10.30
10 апреля (весь день)
12 апреля (весь день)
15 апреля с 8.00 до 18.00
18 апреля (весь день).
Энергетически неблагоприятные дни, которые категорически не подходят для реализации важных дел, заключения брака, покупки недвижимости и плановых хирургических или косметических операций:
4-6 апреля
9 апреля
11 апреля
13-14 апреля
19-21 апреля
22-30 апреля
Здоровье
С середины апреля, в связи с Солнечным затмением, статичностью Плутона и ретро Меркурием, будут уязвимы сразу несколько систем организма: шея, горло, голова, опорно-двигательный аппарат, кишечник, почки, сердечно-сосудистая, нервная и дыхательная системы. Вторая половина апреля – один из самых сложных периодов в 2023 году.
Берегите себя. Желаю вам процветания и радости! Улучшайте качество жизни с помощью астрологии, она способна дать очень точные ориентиры к успеху.