Астропрогноз на апрель 2023 года: коридор затмений на оси Скорпион - Телец и ретроградность Меркурия

Апрель – очень серьезный и значимый месяц. Многие почувствуют толчки судьбы, будто рок событий несет нас куда-то. Внутренний импульс заставит выбрать себе дальнейшую линию развития.

Первая половина месяца достаточно гармоничная, поэтому можно благополучно заниматься любыми видами деятельности. С 3 апреля Меркурий совершит ингрессию в земной знак Телец, а это значит, что все наши идеи и замыслы перейдут в стадию практической реализации. При этом войдя в знак Телец, Меркурий соединится с восходящим Кармическим узлом, поэтому все, что задумано и то, что вы успеете оформить в виде контрактов до 10 апреля, будет иметь очень позитивные и длительные результаты.

20 апреля 2023 года наступает коридор затмений на оси Скорпион-Телец. Коридор откроется 20 апреля полным Солнечным затмением в знаке Телец и закроется 5 мая полутеневым Лунным затмением в знаке Скорпион.

Для тех, у кого в знаке Телец и Скорпион имеются натальные светила или планеты, этот год станет точкой роста и трансформационных перемен. Какие именно это будут перемены, покажет только индивидуальный анализ карты рождения каждого.

Апрельское затмение совпадет также с периодом ретроградного Меркурия в Тельце (с 21 апреля по 15 мая). Поэтому с 20 апреля по 15 мая не рекомендуется:

вступать в брак (союзы, заключенные в такой период окажутся несчастливыми);

менять работу/оформляться на новое место работы;