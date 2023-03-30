С кaкой буквы у жeнщины нaчинается имя, такoй у нeе харaктер и тaкaя с нeй жизнь

С

Жизненный путь женщин, чье имя начинается с этой согласной, подчинен единственной цели - во что бы то ни стало выделиться из серой массы. Для этого, по мнению, например, Светланы, Сабины или Стефании, хороши все средства. Одни выбирают для себя путь внешнего блеска, делая ставку на эффектную и соблазнительную внешность. Другие «покупают» внимание окружающих за счет собственной материальной обеспеченности. Третьи ведут себя экстравагантно. И только когда представительницы клана буквы «С» добиваются своего и начинают «царить» на выбранной местности, они подыскивают себе подходящего партнера. Их требования завышены — найти такого прекрасного и статного принца будет непросто. Но для «С» нет ничего невозможного!

Т

Татьяны, Таисии, Терезы любят жизнь на высоких скоростях. С детства они не могут усидеть на одном месте. Время от времени им приходится напоминать, что пора «скинуть обороты» и замедлить ход, в противном случае можно «проскочить» важные остановки. Им свойственна любовь с первого взгляда. В личных отношениях они бывают напористы и агрессивны, но вместе с тем - жертвенны и страстны. Правдорубы, не боятся высказывать мнение о другом человеке ему в лицо, никогда не станут плести интриги за спиной.

У