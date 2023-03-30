Тамара Глоба: какой знак Зодиака ждут проблемы в личной жизни, а на кого неожиданно свалится счастье

Астролог Тамара Глоба уверена, что весной у Тельцов есть все шансы испортить отношения со своей второй половинкой из-за невнимательности. Представителям этого созвездия, по ее словам, нужно тщательнее следить за своим внешним видом. «Помните, что над отношениями нужно работать. И стоит вести себя деликатнее со своими любимыми», - заявила она.

В противном случае Глоба предрекла Тельцам ссоры и даже развод.

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Водолеев весной будет неожиданное счастье, которое в чем-то изменит их жизнь. По ее словам, представители этого созвездия почувствуют себя востребованными, любимыми, желанными.

«Но приглядитесь к тем, кто рядом. Точно ли они желают вам добра?» - предупредила Глоба.