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Кендалл Дженнер без нижнего белья блеснула прелестями в гламурной фотосъемке

Limon.ee
Кендалл Дженнер без нижнего белья блеснула прелестями в гламурной фотосъемке
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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер Фото: Danny Moloshok

Модный бренд FRWD решил, что одежда на такой модели будет лишней, пишет Topnews.

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Собственно, никакого белья на модели не было.

Модный бренд одежды FRWD ограничился наличием на Кендалл прозрачного платья-майки, которое совершенно не скрывало ее форм.

Так, пользователи могли полюбоваться обнаженной грудью Дженнер во всех выступающих сквозь ткань подробностях.

При этом ноги манекенщицы украшают лакированные сапоги с высоким голенищем черного цвета, немного неуместные в постели, на которой и происходит съемка.

Пикантные снимки разместили на сетевой странице бренда. Поклонники Кендалл просто засыпали пост восторженными комментариями. Юная модель, по мнению пользователей, чудо как хороша в неодетом виде с просвечивающей сквозь тонкую ткань грудью.

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