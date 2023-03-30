Кендалл Дженнер без нижнего белья блеснула прелестями в гламурной фотосъемке
Кендалл Дженнер без нижнего белья блеснула прелестями в гламурной фотосъемке
Американская модель Кендалл Дженнер снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Собственно, никакого белья на модели не было.
Модный бренд одежды FRWD ограничился наличием на Кендалл прозрачного платья-майки, которое совершенно не скрывало ее форм.
Так, пользователи могли полюбоваться обнаженной грудью Дженнер во всех выступающих сквозь ткань подробностях.
При этом ноги манекенщицы украшают лакированные сапоги с высоким голенищем черного цвета, немного неуместные в постели, на которой и происходит съемка.
Пикантные снимки разместили на сетевой странице бренда. Поклонники Кендалл просто засыпали пост восторженными комментариями. Юная модель, по мнению пользователей, чудо как хороша в неодетом виде с просвечивающей сквозь тонкую ткань грудью.
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