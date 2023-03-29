ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Не каждая решится: в семье эстонской певицы родился пятый ребенок

«Это был мистический момент. Я вышла из дверей роддома и передала тебе нашего сына. Именно в этот весенний миг начали падать снежинки - нас было только трое, особая тишина и неповторимость первой встречи. Ты вложил мне в руку букет прекрасных роз, а посередине был плюшевый мишка», - делится уникальным моментом в социальных сетях певица Сандра Нурмсалу.

«Маленький богатырь выбрал для рождения прекрасную дату 23 марта 2023 года - Международный день ​​медведя. Ты и сам сильный, как медведь - рост 56 см, вес 4064 грамма», - отмечает Сандра, родившая пятого ребенка.

В посте он подтверждает, что все предыдущие четверо детей были меньше, но на этот раз в их семье решил родиться настоящий медведь, потому что в сельском хозяйстве нужны большие и сильные мужчины. «Спасибо Господу за наш пятый чудесный подарок!» - пишет Сандра.

Сандра Нурмсалу и ее партнер Тармо Каск только недавно объявили, что снова ждут ребенка. «Наша пятая удача! К счастью, нам приходится ждать последние несколько недель», - говорится в сообщении в социальной сети от 24 февраля.