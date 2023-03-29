26-летняя Белла Хадид не из тех, кто принимает участие исключительно в классических показах и фотосессиях. В ее послужном списке множество креативных проектов. Чего только стоит перформанс бренда Coperni в рамках Недели моды в Париже, на котором платье-спрей «сшили» прямо на Белле, пишет Супер.
НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ! ⟩ Полностью обнаженная Белла Хадид произвела фурор в Сети
В 2020 «пандемийном» году модель приняла участие в фотопроекте Зои Гроссман: девушки вместе разработали концепцию и провели фотосессию дистанционно - по Facetime. Кадры художница опубликовала только сейчас. «Спасибо моей музе за два дня творчества и веселья!» - написала Зои, сопроводив пост снимком Беллы. На нем модель полностью обнаженная позирует на камеру, прикрыв бюст руками в черных кожаных перчатках.
«Голые» снимки Беллы Хадид совсем не в новинку ее фанатам, но каждый раз невозможно сдержать восторга. «Я без ума от твоей работы. У вас с Беллой такая особенная атмосфера», - написала одна пользовательница Сети. «Белла определенно не с этой планеты. Идеальная!» - добавила другая. А художница отметила, что в скором времени она устроит целое шоу и выпустит книгу, в которой будет опубликована «пандемийная» фотосессия.