НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ! ⟩ Полностью обнаженная Белла Хадид произвела фурор в Сети

В 2020 «пандемийном» году модель приняла участие в фотопроекте Зои Гроссман: девушки вместе разработали концепцию и провели фотосессию дистанционно - по Facetime. Кадры художница опубликовала только сейчас. «Спасибо моей музе за два дня творчества и веселья!» - написала Зои, сопроводив пост снимком Беллы. На нем модель полностью обнаженная позирует на камеру, прикрыв бюст руками в черных кожаных перчатках.

«Голые» снимки Беллы Хадид совсем не в новинку ее фанатам, но каждый раз невозможно сдержать восторга. «Я без ума от твоей работы. У вас с Беллой такая особенная атмосфера», - написала одна пользовательница Сети. «Белла определенно не с этой планеты. Идеальная!» - добавила другая. А художница отметила, что в скором времени она устроит целое шоу и выпустит книгу, в которой будет опубликована «пандемийная» фотосессия.