Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 марта

Возможны трудности в личных отношениях. Разлад во многих парах будет связан с нежеланием одного из партнеров выполнять взятые на себя обязательства. Подайте своему избраннику пример достоянного поведения – он не останется равнодушным.

Весы

Вы отказываетесь прикладывать сколь бы то ни было серьезные усилия, поскольку не видите перед собой цели, к достижению которой стоило бы стремиться. Позиция, может быть, и оправданная, но вызывающая недоумение и неодобрение у окружающих. Ваше философское отношение к проблемам даже близким людям может показаться лишь банальной ленью, в результате чего и будут возникать мелкие, но досадные конфликты.

Будьте сдержаны и не поддавайтесь на провокации. Жизненной энергии у вас маловато, и ее определенно стоит поберечь; а это значит, что сильные эмоциональные переживания вам противопоказаны. Настроившись на миролюбивый лад, вы сможете прекрасно провести время в обществе любимого человека, что будет способствовать восстановлению душевного равновесия.

Скорпион

Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы предпринимать активные действия. Помните об этом, когда на вашем горизонте появятся люди, обещающие золотые горы и скорое покорение карьерных вершин. Не стоит рисковать и пускаться в опасные аферы; продолжайте двигаться по привычному пути, и вскоре вы почувствуете, что влияние негативных тенденций уменьшается на глазах.