Чрезвычайно важна осторожность: необдуманные поступки и контакты с сомнительными личностями могут иметь крайне неприятные последствия. Этот день характеризуется напряженностью эмоционального фона, вследствие чего ярко проявляются такие качества, как раздражительность, алчность, эгоизм. Контакты между людьми затруднены, и только близкие родственники смогут найти общий язык без особых проблем, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 марта
В романтических отношениях могут возникнуть серьезные осложнения. Чрезвычайно активны и изобретательны люди, стремящиеся улучшить свое положение за чужой счет, и способные даже самые нежные привязанности использовать для получения выгоды. Общаясь с теми, кому имеете основания доверять, вы сможете восстановить душевное равновесие, однако следует иметь в виду, что слабые натуры сегодня очень нуждаются в «жилетках», а потому приятная беседа имеет все шансы превратиться в бесконечный поток жалоб.
Овен
Необходимость заниматься решением профессиональных проблем – это один из тех факторов, которые могут серьезно испортить настроения Овнам. Представители данного знака жаждут новых впечатлений и разнообразных развлечений, а никак не утомительной, однообразной работы, которая отнимет немало времени. Несколько улучшит ситуацию составление разумного плана действий; постарайтесь учесть все свои цели и выделить время для достижения каждой из них.
Отношения влюбленных могут всерьез испортиться; особенно трудно придется парам, совершающим романтические путешествия. Возможны денежные поступления; полученные сумму могут быть весьма крупными, но даже их не хватит на исполнение многочисленных желаний Овнов.
Телец
Тельцов не пугает необходимость преодолевать преграды, вести неравный бой с недоброжелателями и отстаивать свою правоту в конфликтах с сильными мира сего. Представители данного знака полны энергии, жизнерадостны и изобретательны, но терпения им определенно не хватает. Постарайтесь смириться с тем, что не всех целей можно добиться за один день, и используйте время, которое приходится проводить в бездействии, для приятных размышлений, строительства планов на будущее.
Раздражительность, присущая сегодня Тельцам, ставит под угрозу личное счастье представителей данного знака. Вы склонны избавляться от негативных эмоций, выбирая в качестве жертвы именно того человека, который вам особенно дорог. Прислушайтесь к мудрым советам старших: они помогут выбрать более достойную линию поведения.
Близнецы
От Близнецов не приходится ожидать постоянства в намерениях – сегодня представители данного знака не только подвержены беспричинным перепадам настроения, но и свои цели меняют едва ли не ежечасно. Такое поведение может стать причиной серьезных проблем в деловых и личных отношениях. Стремление к независимости, всегда присущее Близнецам, сегодня принимает формы почти критические: вы готовы разорвать любые связи которые, как кажется, мешают достижению успеха. О подобной бескомпромиссности вскоре придется серьезно пожалеть.
Помощь и поддержка родственников очень важны. Именно благодаря советам представителей старшего поколения вы сможете удержаться от опрометчивых поступков и напрасных расходов. Жизненный потенциал очень высок.
Рак
Деловая активность невысока, поэтому достичь профессиональных успехов Ракам сегодня вряд ли удастся. Представители данного знака склонны к апатии и отказываются действовать решительно даже тогда, когда обстоятельства требуют хоть каких-то поступков. Позиция, которую вы склонны занимать, разочарует партнеров и коллег; руководство может усомниться в том, что ваш потенциал как сотрудника был оценен правильно. Постарайтесь, по крайней мере, не совершать глупых ошибок, которые заставят подозревать вас в некомпетентности.
Личные отношения тоже складываются непросто. Жизненный потенциал снижается, и уже нет ни сил, ни желания искать общий язык даже с самыми близкими людьми. Уделите побольше времени своему хобби, или просто найдите занятие (пусть и совершенно бесполезное), которое поднимет вам настроение – это единственный способ избежать уныния.
Лев
Деловая активность невысока, поэтому достичь профессиональных успехов Ракам сегодня вряд ли удастся. Представители данного знака склонны к апатии и отказываются действовать решительно даже тогда, когда обстоятельства требуют хоть каких-то поступков. Позиция, которую вы склонны занимать, разочарует партнеров и коллег; руководство может усомниться в том, что ваш потенциал как сотрудника был оценен правильно. Постарайтесь, по крайней мере, не совершать глупых ошибок, которые заставят подозревать вас в некомпетентности.
Личные отношения тоже складываются непросто. Жизненный потенциал снижается, и уже нет ни сил, ни желания искать общий язык даже с самыми близкими людьми. Уделите побольше времени своему хобби, или просто найдите занятие (пусть и совершенно бесполезное), которое поднимет вам настроение – это единственный способ избежать уныния.
Дева
День покажется неинтересным: исполнение желаний заставляет себя ждать, да и новые возможности не спешат открываться. Ваша задача – проявить максимум деловой активности и энтузиазма, взять ситуацию под контроль, даже если ради этого придется приложить нешуточные усилия. Рисковать не стоит, а вот для внедрения в жизнь хорошо продуманного плана этот день очень даже подходит. Помните, что решать наиболее сложные проблемы вам придется самостоятельно; от окружающих вы вряд ли дождетесь не только помощи, но и советов.
Возможны трудности в личных отношениях. Разлад во многих парах будет связан с нежеланием одного из партнеров выполнять взятые на себя обязательства. Подайте своему избраннику пример достоянного поведения – он не останется равнодушным.
Весы
Вы отказываетесь прикладывать сколь бы то ни было серьезные усилия, поскольку не видите перед собой цели, к достижению которой стоило бы стремиться. Позиция, может быть, и оправданная, но вызывающая недоумение и неодобрение у окружающих. Ваше философское отношение к проблемам даже близким людям может показаться лишь банальной ленью, в результате чего и будут возникать мелкие, но досадные конфликты.
Будьте сдержаны и не поддавайтесь на провокации. Жизненной энергии у вас маловато, и ее определенно стоит поберечь; а это значит, что сильные эмоциональные переживания вам противопоказаны. Настроившись на миролюбивый лад, вы сможете прекрасно провести время в обществе любимого человека, что будет способствовать восстановлению душевного равновесия.
Скорпион
Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы предпринимать активные действия. Помните об этом, когда на вашем горизонте появятся люди, обещающие золотые горы и скорое покорение карьерных вершин. Не стоит рисковать и пускаться в опасные аферы; продолжайте двигаться по привычному пути, и вскоре вы почувствуете, что влияние негативных тенденций уменьшается на глазах.
Забыть о проблемах и на время отвлечься от забот поможет общение с членами семьи. Самое время нанести визит родственникам, которые живут далеко, или повидать друзей детства. Романтические увлечения не исключены, но вы должны быть очень осторожны, поскольку существует опасность оказаться в плену иллюзий, разрушение которых будет делом весьма болезненным.
Стрелец
Проблемы в деловой сфере не способствуют росту трудового энтузиазма. Сегодня вы не испытываете особого желания вступать в борьбу с недоброжелателями, сражаться с конкурентами за место под солнцем. Что ж, снижение деловой активности – отличный повод для того, чтобы задуматься об отдыхе и восстановлении сил. Этот день как нельзя лучше подходит для смены обстановки, путешествия в экзотические страны, посещения памятников истории и культуры.
Общение с новыми знакомыми дается легко, а вот поладить с близкими удается отнюдь не всегда. Вы откроете в себе незаурядный педагогический дар, но, увы, далеко не сразу найдете ему достойное применение. Постарайтесь, по крайней мере, удержаться от иронических замечаний в адрес любимого человека – они могут показаться ему не смешными, а оскорбительными.
Козерог
Нелегкий день для тех, кто погружен в работу. Вас могут ожидать весьма серьезные разочарования, разногласия с коллегами, конфликты с деловыми партнерами. Но главная опасность – это сомнения в собственных силах. Помните, что у вас есть все шансы добиться успеха, что бы ни говорили недоброжелатели или мнимые единомышленники. Денежные поступления заставляют себя ждать, однако сегодня вы сможете разработать прекрасный план, реализация которого будет способствовать стабилизации финансового положения.
Общение с членами семьи и путешествия в компании родственников – прекрасный способ поднять себе настроение, избавиться от напрасных тревог и переживаний. Романтические свидания тоже пройдут приятно, если вы позволите любимому человеку проявить инициативу.
Водолей
Наиболее значительные проблемы возникают в финансовой сфере. Очень непросто правильно распорядиться имеющимися в наличии деньгами, тем более что соблазны и искушения подстерегают вас на каждом шагу. Далеко не всегда самостоятельно принятое решение будет правильным, поэтому не стоит игнорировать советы родственников и подсказки друзей.
Профессиональные трудности разнообразны, так что их преодоление, по крайней мере, не покажется вам сложным занятием.
Прекрасный день для поездок, особенно – в компании членов семьи. Порадует вас также посещение праздников и светских мероприятий. Хотя жизненный потенциал высок, от серьезных физических нагрузок все же лучше отказаться.
Рыбы
Члены семьи не откажут вам в поддержке и помощи, в том числе и материальной. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы, объединив усилия, решить финансовые проблемы, справиться с домашними делами или начать работу над каким-то сложным проектом. Главное – не инициировать глобальных перемен в жизни; торопя события, вы рискуете упустить из виду нечто очень важное, создав себе немало трудностей.
Романтические отношения складываются весьма напряженно, расслабиться удастся лишь тем, кто готов полностью отказаться от проявления инициативы и переложить ответственность за происходящее на чужие плечи. Не стоит ругать себя за желание отложить решение важных вопросов на неопределенный срок – вполне возможно, что таким образом интуиция подсказывает вам, что благоприятный момент для активных действий еще не настал.