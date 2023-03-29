ПОПРОСИЛИ ПРОЩЕНИЯ ⟩ Мужчина и женщина, укравшие ящик для пожертвований из церкви Святого Павла, вернули лишь часть украденного

Учитель церкви Святого Павла Кристьян Лухаметс объявил во вторник в социальных сетях, что воры вошли в церковь в обеденное время в понедельник. «В понедельник воры оказались в церкви Святого Павла в Тарту. Вы их узнаете? - написал Лухаметс в соцсети и поделился записью с камеры, на которой видно, как мужчина и женщина крадутся.

Лухаметс рассказал Elu24, что воры унесли из церкви ящик для сбора денег рядом со свечным цоколем в колумбарии, и хотя он был недавно опустошен и ущерб невелик, это очень некрасивый поступок.

Колумбарий в Тартуской церкви Святого Павла. Фото: Are Tralla

Во вторник вечером Rus.Postimees опубликовал статью о краже в церкви Святого Павла. После публикации статьи Лухаметсу было отправлено много наводок, и к позднему вечеру вторника пастору церкви были известны имена негодяев. «Статья, безусловно, была полезной, потому что повышенное внимание общественности оказывает давление на преступников, когда они считают, что разумнее приступить к решению проблемы. Невозможно убежать от собственных ошибок», - сказал Лухаметс.

Учитель прихода Святого Павла Кристьян Лухаметс. Фото: Margus Ansu

Церковный учитель сам связался с мужчиной и женщиной, укравшими ящик для пожертвований, и попросил их прийти в церковь. «Они сказали, что приедут в среду и вернут ящик для сбора», - говорит Лухаметс, добавляя, что они не сразу признались в содеянном. Подозреваемая написала, что пользовалась уборной, когда ее знакомый решил украсть ящик для пожертвований.

История женщины, которая принимала участие в краже ящика для пожертвований. Фото: Ekraanitõmmis.