В понедельник воры посетили церковь Святого Павла в Тарту, взломали ящик для пожертвований и забрали его с собой. Поздно вечером во вторник стали известны их имена, а в среду они пообещали вернуть ящик для пожертвований. Однако при себе у них была только часть украденного. «Они признались. Сожалеют. Попросили прощения и получили его», - сказал Кристьян Лухаметс, учитель прихода Святого Павла.
ПОПРОСИЛИ ПРОЩЕНИЯ ⟩ Мужчина и женщина, укравшие ящик для пожертвований из церкви Святого Павла, вернули лишь часть украденного
Учитель церкви Святого Павла Кристьян Лухаметс объявил во вторник в социальных сетях, что воры вошли в церковь в обеденное время в понедельник. «В понедельник воры оказались в церкви Святого Павла в Тарту. Вы их узнаете? - написал Лухаметс в соцсети и поделился записью с камеры, на которой видно, как мужчина и женщина крадутся.
Лухаметс рассказал Elu24, что воры унесли из церкви ящик для сбора денег рядом со свечным цоколем в колумбарии, и хотя он был недавно опустошен и ущерб невелик, это очень некрасивый поступок.
Во вторник вечером Rus.Postimees опубликовал статью о краже в церкви Святого Павла. После публикации статьи Лухаметсу было отправлено много наводок, и к позднему вечеру вторника пастору церкви были известны имена негодяев. «Статья, безусловно, была полезной, потому что повышенное внимание общественности оказывает давление на преступников, когда они считают, что разумнее приступить к решению проблемы. Невозможно убежать от собственных ошибок», - сказал Лухаметс.
Церковный учитель сам связался с мужчиной и женщиной, укравшими ящик для пожертвований, и попросил их прийти в церковь. «Они сказали, что приедут в среду и вернут ящик для сбора», - говорит Лухаметс, добавляя, что они не сразу признались в содеянном. Подозреваемая написала, что пользовалась уборной, когда ее знакомый решил украсть ящик для пожертвований.
«Главная героиня написала одному из людей, которые поделились постом, чтобы он удалил эту публикацию, потому что она ходила только в туалет в церкви. К сожалению для нее, она не знает, что у нас гораздо больше видеоматериала, чем несколько опубликованных фотографий», - сказал Лухаметс. «Согласно видеозаписи, они действовали вместе. Сначала один работает с ящиком, а другой стоит рядом с ним, потом наоборот. Также говорят, что пара промышляет уже некоторое время и во многих местах», - добавляет он.
Из Валга в Тарту на автобусе
В среду утром Лухаметс еще не мог сказать, во сколько мужчина и женщина придут в церковь. Однако к полудню выяснилось, что пара планирует приехать на автобусе из Валга в час дня и прибыть в Тарту в 14:45. «Поэтому я надеюсь встретиться с ними около трех часов. Я очень надеюсь, что после этого я смогу заявить, что благодаря общественному давлению вопрос решен», - сказал Лухаметс, который общался с женщиной в Facebook и разговаривал с мужчиной по телефону. «Если раньше одна сторона обвиняла другую, то сегодня в 13:09 я получил сообщение от второй стороны, которая обвиняла первую», - рассказывает он.
После 15:00 мужчина и женщина, совершившие кражу, прибыли в церковь, но принесли только ящик для сбора пожертвований. «Приехали, принесли ящик для сбора, обещали привезти деньги на следующей неделе», - подтвердил Лухаметс. «Они признались. Сожалеют. Попросили прощения и получили его», - говорит он, добавляя, что мужчина и женщина, укравшие ящик для пожертвований, финансово несостоятельны. «Я всегда позволял им приходить, когда они были голодны, потому что в церкви Святого Павла есть бесплатная столовая. Помощь бывает разная, но будьте честными и не крадите», - говорится в послании служителя церкви. «Похищенная сумма была не очень большой, они обещали вернуть ее в следующую среду. Сейчас конец месяца, карманы пусты».
Лухаметс также вчера написал заявление в полицию, но сказал, что если проблема будет решена и люди осознают свою вину и раскаются, то он заберет заявление из полиции. «Я сообщу в полицию, что тема закрыта», – сказал Лухаметс после того, как мужчина и женщина вернули ящик для пожертвований.
«Те люди, которые осознают свой грех, могут также заметить Божью любовь. Раньше мы не понимали, для чего это нужно. Но если мы понимаем, что обречены, то можем радоваться воскресению Христову, потому что Он дает нам вечную жизнь», - сказал Лухаметс.