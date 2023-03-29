Киану Ривз поделился откровенными подробностями, как испытал блаженство в постели с возлюбленной

По словам Киану, чувство наслаждения посетило его на днях в тот момент, когда он находился в постели со своей возлюбленной. Избранницей актера вот уже несколько лет является американская художница Александра Грант: пара познакомилась в 2011 году, а впервые вместе вышла в свет только в 2019-м.

Итак, вернемся к моменту блаженства Ривза... «Пару дней назад с моей милой. Мы были в постели. Мы были связаны. Мы улыбались, смеялись и хихикали. Чувствовали себя прекрасно. Было просто очень приятно быть вместе», - трогательно рассказал актер.