Таллиннские киновечера для представителей ЛГБТ+ набирают популярность: зрителей порадуют фильмом «Жертва»

Эстонский музей кино, расположенный в таллиннском районе Пирита, уже не в первый раз проводит киновечер для представителей ЛГБТ+, его организует организация Q-Space, во главе которой стоят сильные духом женщины, приехавшие в Эстонию из России после начала военного вторжения России в Украину. Они около десяти лет организовывали там фестиваль ЛГБТ-фильмов «Бок о бок», показывая местным жителям картины, изменившие мир.

Картина «Жертва» будет показана 5 апреля в 18:30 с русскими и эстонскими субтитрами в кинозале Эстонского музея кино в Пирита. У фильма есть возрастное ограничение - не желателен для детей младше 12 лет.

Этот фильм стал первой в Британии картиной, в которой гомосексуальность рассматривалась скрыто и без сенсаций. В фильме снялся легендарный актер Дирк Богард в главной роли.

Афиша фильма "Жертва" Фото: Фото организаторов

Сооснователь Q-Space в Эстонии Гуля Султанова рассказала порталу Limon.ee о выборе фильма и о желании работать с представителями гей-сообщества в стране.

«Наша организация Q-Space существует в Таллинне с сентября прошлого года. Я ее основала вместе со своей партнершей. Мы приехали в Эстонию после начала войны России против Украины, потому что мы не могли оставаться в России. Не принимали ситуацию войны принципиально и категорически. Мы сюда приехали, чтобы в том числе продолжать свою работу. Мы - ЛГБТ-активистки.

В России мы занимались ЛГБТ-кинофестивалем "Бок о Бок". Здесь мы увидели потребность в похожих мероприятиях и решили основать такую организацию. Мы проводим кинопоказы, воркшопы, семинары о ЛГБТК+ людях. Эти мероприятия проходят в кинотеатрах, в Музее кино - там тоже роскошнейший киноазал.

Всё для того, чтобы собирать людей из квир сообщества как эстоноязычных, так и русскоязычных, так и иностранцев. Для того, чтобы преодолевать различные стигмы, дискриминацию. Для того, чтобы помогать местным ЛГБТ-организациям добиваться равных прав», - сказала Гуля Султанова.

Эстонский музей кино сам обратился к организации Q-Space. Там искали людей, которые разбираются в ЛГБТ-кинематографе. «Это было потрясающее совпадение. Мы всегда ищем площадку, пространство, где мы можем показать те фильмы, которые у нас есть. За 15 лет у нас сформировался сумасшедший архив замечательных фильмов. Музей кино искал людей, которые могут курировать эту программу», - добавила Гуля Султанова.