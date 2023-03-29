В понедельник отмечался Международный день театра. В честь этого события политик Хелле-Моника Хельме поделилась в социальных сетях снимками из прошлого.
ВАУ! ⟩ «Неудивительно, что Март влюбился!» Хелле-Моника Хельме показала, как она покоряла сцену в 90-е годы
«Неудивительно, что Март влюбился!» Хелле-Моника Хельме показала, как она покоряла сцену в 90-е годы
«С Международным днем театра!» – пишет политик в социальных сетях, сопровождая свои слова двумя озорными фотографиями. «Оперный фестиваль в Савонлинне 1998 года, «Паяцы» Леонкавалло, Cavalleria rusticana Масканьи».
В комментариях женщину только хвалят: «Мистеру Марту очень повезло, что у него такая хорошая, талантливая и умная жена!». Другой добавляет: «Неудивительно, что Март влюбился...».