ВАУ! ⟩ «Неудивительно, что Март влюбился!» Хелле-Моника Хельме показала, как она покоряла сцену в 90-е годы

«С Международным днем театра!» – пишет политик в социальных сетях, сопровождая свои слова двумя озорными фотографиями. «Оперный фестиваль в Савонлинне 1998 года, «Паяцы» Леонкавалло, Cavalleria rusticana Масканьи».

В комментариях женщину только хвалят: «Мистеру Марту очень повезло, что у него такая хорошая, талантливая и умная жена!». Другой добавляет: «Неудивительно, что Март влюбился...».