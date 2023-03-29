Родственники Хелари впервые обратились в SA Kadunud 27 декабря с просьбой найти его, хотя он пропал без вести 14 декабря прошлого года в городе Сууре-Яани. По словам родственников, жизни Хелари может угрожать опасность. Мужчину также подозревают в нанесении ножевых ранений молодой женщине в день его исчезновения, пишет Elu24.
ПОМОГИТЕ НАЙТИ! ⟩ Родственники разыскивают 24-летнего Хелари, пропавшего перед Рождеством: его жизни может угрожать опасность
«В связи с обстоятельствами исчезновения Хелари, в том числе проводимым полицией расследованием и сходом снега, мы начали подготовку и проведение поисковых работ на местности с поисковой группой OPEROG района Вильяндимаа, начиная с последнего известного места нахождения Хелари, откуда он начал движение за пределы города Сууре-Яани», - говорится на странице SA Kadunud в Facebook.
По словам свидетелей, Хелари вышел из дома на улице Вялья в городе Сууре-Яани Вильяндиского уезда 14 декабря в 22:00 без обуви и зимней верхней одежды, выпрыгнув из окна второго этажа. Молодой человек не вернулся домой и с тех пор его родственники и знакомые не могут с ним связаться. Все личные вещи молодой человек оставил дома.
«Родственники Хелари очень беспокоятся о жизни и здоровье молодого человека. В связи с этим, по словам его родственников, жизни Хелара может угрожать непосредственная опасность», - говорится в сообщении.
Отличительные черты 24-летнего Хелари:
- рост 180 см;
- худощавое телосложение;
- темно-коричневые волосы;
- на нем был темно-синий свитер с надписью Tommy Hilfiger;
- на ногах носки.
Если вам что-либо известно о текущем местонахождении Хелари, немедленно сообщите об этом на круглосуточную горячую линию SA Kadunud 661 6776.
Полиция также разыскивает Хелари. «Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 24-летнего Хелари, который подозревается в совершении тяжкого преступления против личности», - писал Postimees в декабре прошлого года. Мужчина подозревается в нанесении ножевых ранений молодой женщине в Сууре-Яани.
По данным издания Sakala, полиция подозревает Хелари в том, что он напал на свою сожительницу с ножом и несколько раз ударил ее. 23-летней женщине удалось добраться до соседей и позвать на помощь, несмотря на крайне тяжелые травмы. Мужчина скрылся, и полиция его пока не нашла.
По словам прокурора Марьи-Лийны Талимаа, прибывшая на место скорая помощь увезла женщину в больницу, а полиция начала сбор улик для установления личности подозреваемого, который скрылся с места происшествия.
Пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в клинику Тартуского университета.