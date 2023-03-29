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Скрутит или не скрутит: как правильно выбирать роллы

Limon.ee
Скрутит или не скрутит: как правильно выбирать роллы
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Суши. Иллюстративное фото
Суши. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Врач-диетолог рассказала, на что следует обращать внимание при выборе роллов, пишет «Рамблер».

По словам эксперта, в первую очередь, нужно смотреть на то, где продукт произведен. Сам производитель должен быть проверенным. Важно смотреть на срок годности и из каких ингредиентов приготовлен продукт.

Если человек заказывает доставку, то лучше выбрать популярную компанию, которая следит за соблюдением санитарных норм.

По словам Денисовой, сырая рыба, которая используется в приготовлении роллов, опасна не только кишечной палочкой, но и заражением глистами. Также врач добавила, что роллы не являются диетическим продуктом, как ошибочно полагают многие.

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