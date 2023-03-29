Скрутит или не скрутит: как правильно выбирать роллы

По словам эксперта, в первую очередь, нужно смотреть на то, где продукт произведен. Сам производитель должен быть проверенным. Важно смотреть на срок годности и из каких ингредиентов приготовлен продукт.

Если человек заказывает доставку, то лучше выбрать популярную компанию, которая следит за соблюдением санитарных норм.