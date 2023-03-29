А в Таллинне билеты все еще продаются: Николай Дроздов сообщил о новой госпитализации

«Меня переводят в другую больницу, в отделение реаниматологии и реабилитологии. Там занимаются тяжелыми травмами, в том числе и черепно-мозговыми. Серьезная клиника: мне уже сказали, что никаких посетителей, только врачи», – объяснил Дроздов.

По словам телеведущего, семья окружила его заботой. Он отметил, что больше не придерживается полного вегетарианства из-за здоровья.

«Кости становятся хрупкими. Но я веганов не осуждаю. Не все у всех одинаково: зависит от группы крови и других характеристик», – утверждает Дроздов.

29 января Николай Дроздов оказался в реанимации с переломами восьми ребер. После некоторого времени в больнице телеведущий передвигался с помощью специальных палок, используемых для скандинавской ходьбы. По словам его жены, он продолжит делать специальные упражнения, дыхательную гимнастику и прочие необходимые для восстановления рекомендации докторов, а также – регулярно посещать поликлинику.