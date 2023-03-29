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Полупьяный ирландский комик разозлил эстонских зрителей: 100 евро за эти выходки?

Геттер Трумси
Полупьяный ирландский комик разозлил эстонских зрителей: 100 евро за эти выходки?
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Ирландский комик Дилан Моран
Ирландский комик Дилан Моран Фото: Laura Oks

«Это было очень печальное зрелище. Когда он шатаясь уходил со сцены, я начал плакать», - сказал опечаленный поклонник ирландского комика Дилана Морана после стендап-шоу в Таллинне в субботу. Он не единственный, кому показалось, что Моран был не в себе или откровенно пьян. По словам организатора мероприятия, комик был трезв, а менеджер Морана напоминает, что юмор субъективен.

Ирландский комик Дилан Моран, наиболее известный по своему комедийному сериалу «Книжная лавка Блэка», в настоящее время гастролирует по миру со своим шоу We Got This. 25 марта Моран вышел на сцену таллиннского концертного зала Alexela.

Многие были недовольны выступлением Морана, а некоторые предположили, что комик был пьяным на сцене. По словам Луиса Зезерана, отвечавшего за концерт Морана от имени Comedy Estonia, комик на сцене был трезв, и в его гримерке не было алкоголя.

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