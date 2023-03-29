Полупьяный ирландский комик разозлил эстонских зрителей: 100 евро за эти выходки?

«Это было очень печальное зрелище. Когда он шатаясь уходил со сцены, я начал плакать», - сказал опечаленный поклонник ирландского комика Дилана Морана после стендап-шоу в Таллинне в субботу. Он не единственный, кому показалось, что Моран был не в себе или откровенно пьян. По словам организатора мероприятия, комик был трезв, а менеджер Морана напоминает, что юмор субъективен.