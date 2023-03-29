Житель Тарту рассказал ужасающую историю о том, как в его дверь постучал лжекурьер. «Мы проводим работу по повышению осведомленности и информируем наших клиентов о том, как они могут распознать мошенничество, спам и попытки фишинга, распространяемые в Интернете», – говорят в курьерской службы DPD, пишет Elu24.
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«СВЕТИЛ ФОНАРИКОМ В ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК!» ⟩ Житель Тарту заподозрил неладное, когда у нему в дверь постучал лжекурьер
Житель Тарту заподозрил неладное, когда у нему в дверь постучал лжекурьер
«Уже третья посылка приходит в пакомат DPD, хотя я еще ничего не заказывал», – пишет в социальных сетях житель Тарту Март, который считает, что его втянули в мошенническую схему.