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«СВЕТИЛ ФОНАРИКОМ В ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК!» ⟩ Житель Тарту заподозрил неладное, когда у нему в дверь постучал лжекурьер

Крислин Метсанурм
, репортер
Житель Тарту заподозрил неладное, когда у нему в дверь постучал лжекурьер
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: www.pexels.com

Житель Тарту рассказал ужасающую историю о том, как в его дверь постучал лжекурьер. «Мы проводим работу по повышению осведомленности и информируем наших клиентов о том, как они могут распознать мошенничество, спам и попытки фишинга, распространяемые в Интернете», – говорят в курьерской службы DPD, пишет Elu24.

«Уже третья посылка приходит в пакомат DPD, хотя я еще ничего не заказывал», – пишет в социальных сетях житель Тарту Март, который считает, что его втянули в мошенническую схему.

Он пишет в публикации, что к его двери пришел неизвестный курьер. «Однако я не открыл ему дверь», – сказал он, добавив, что курьер выглядел не так, как должен.

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