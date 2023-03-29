«СВЕТИЛ ФОНАРИКОМ В ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК!» ⟩ Житель Тарту заподозрил неладное, когда у нему в дверь постучал лжекурьер

Житель Тарту рассказал ужасающую историю о том, как в его дверь постучал лжекурьер. «Мы проводим работу по повышению осведомленности и информируем наших клиентов о том, как они могут распознать мошенничество, спам и попытки фишинга, распространяемые в Интернете», – говорят в курьерской службы DPD, пишет Elu24.