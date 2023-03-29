ЭНЕРГИЯ И БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ ⟩ Pepsi обновила свой логотип впервые за 14 лет

Pepsi представила новый логотип и систему визуальной идентификации, которые начнут использоваться к 125-летию бренда этой осенью в США и Канаде, а на мировом рынке появятся в 2024-м, сообщила пресс-служба американской компании. Это первое обновление культового логотипа Pepsi в виде земного шара за 14 лет, отмечается в пресс-релизе.

Цель переосмысления логотипа состояла в том, чтобы вселить в потребителей «большую энергию, уверенность и смелость», рассказал USA Today главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини. Директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан объяснил CNN, что фокус-группам нравится логотип со словом Pepsi внутри земного шара, но выделенный курсивом шрифт и немного приглушенный синий цвет не излучают необходимой уверенности и энергии, «которые на самом деле представляет бренд».