ИМЕНА УЖЕ ИЗВЕСТНЫ ⟩ Пастор церкви Святого Павла о ворах: «Я пригласил их в храм и теперь жду действий с их стороны»

Кристьян Лухаметс, пастор церкви Святого Павла, сообщил, что в понедельник, в середине дня, церковь подверглась нападению воров. «В понедельник воры проникли в церковь Святого Павла в Тарту. Вы узнаете их?» – написал Лухаметс в социальных сетях, поделившись записью с камеры, на которой видно, как мужчина и женщина совершают ограбление.

Лухаметс рассказал Elu24, что воры забрали из церкви ящик для сбора пожертвований, прикрепленный к основанию для свечей, и хотя он был недавно опустошен и ущерб не был значительным, поступок был безобразным. Elu24 опубликовал статью о краже в церкви Святого Павла во вторник вечером. После публикации статьи Лухаметсу поступило множество сообщений, и к позднему вечеру вторника у пастора уже были имена воров. «Статья, безусловно, была полезной, потому внимание общественности оказывает большее давление на преступников, и они чувствуют, что разумнее прибегнуть к решению проблемы. Нельзя убегать от собственных ошибок», - говорит Лухаметс.