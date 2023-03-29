Во вторник Кристьян Лухаметс, пастор тартуского прихода Святого Павла, сообщил, что в понедельник в обеденное время в церковь пришли воры, вскрыли ящик для пожертвований и забрали его с собой. Имена воров стали известны поздно вечером во вторник. «Сегодня они обещали вернуть ящик для пожертвований», - рассказал Лухаметс изданию Elu24.
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ИМЕНА УЖЕ ИЗВЕСТНЫ ⟩ Пастор церкви Святого Павла о ворах: «Я пригласил их в храм и теперь жду действий с их стороны»
Пастор церкви Святого Павла о ворах: «Я пригласил их в храм и теперь жду действий с их стороны»
Кристьян Лухаметс, пастор церкви Святого Павла, сообщил, что в понедельник, в середине дня, церковь подверглась нападению воров. «В понедельник воры проникли в церковь Святого Павла в Тарту. Вы узнаете их?» – написал Лухаметс в социальных сетях, поделившись записью с камеры, на которой видно, как мужчина и женщина совершают ограбление.