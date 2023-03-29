Тыну Леппик, осужденный за использование фальшивых денег: «Готовлю иск против кинотеатра Apollo»

«Конечно, я не использовал фальшивые деньги сознательно», - сказал он. Предприниматель Тыну Леппик непреклонен. Тем не менее, во вторник в Тартуском уездном суде Леппик был признан виновным в обращении фальшивой валюты. Приговор будет обжалован.