Тыну Леппик, осужденный за использование фальшивых денег: «Готовлю иск против кинотеатра Apollo»

«Конечно, я не использовал фальшивые деньги сознательно», - сказал он. Предприниматель Тыну Леппик непреклонен. Тем не менее, во вторник в Тартуском уездном суде Леппик был признан виновным в обращении фальшивой валюты. Приговор будет обжалован.
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Во вторник Тартуский уездный суд признал Тыну Леппика виновным в обращении фальшивых денег и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Согласно приговору, Леппик должен будет оплатить судебные издержки в размере 4944,30 евро.