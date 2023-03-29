Задорная улыбка, игривые розовые шортики, цветастая туника и малыши на руках – Максим Галкин выложил архивный снимок Аллы Борисовны.
ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА ⟩ Галкин показал неузнаваемую Пугачеву девятилетней давности
Галкин показал неузнаваемую Пугачеву девятилетней давности
Что не говори, а Примадонна всегда выглядит потрясающе. Хотя, надо признать, что израильское солнце пошло Алле Борисовне сейчас явно на пользу, ведь в свои 73 года она выглядит свежо и бодро, не хуже, чем 9 лет назад.
На руках певица держит еще совсем маленьких двойняшек - Лизу и Гарри, которые появились у них благодаря суррогатной матери: «Во какие были бутусы. Любимки. Сейчас уже взрослые, почти»,- подписал выложенные фотографии Галкин.
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