ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА ⟩ Галкин показал неузнаваемую Пугачеву девятилетней давности

Что не говори, а Примадонна всегда выглядит потрясающе. Хотя, надо признать, что израильское солнце пошло Алле Борисовне сейчас явно на пользу, ведь в свои 73 года она выглядит свежо и бодро, не хуже, чем 9 лет назад.