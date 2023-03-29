Расклад по годам рождения! Володина назвала тех, кого обойдут беды в 2023 году

Меньше всего изменений, терзаний, метаний и проблем выпадет на долю везунчиков, которые родились с 1992 по 1994 год. Как дала понять астролог, эти баловни судьбы окажутся под защитой небесных светил, так, если бы они спрятались от ненастья в «домике». Зато остальным обывателям везет меньше. Их может закрутить воронка перемен со стороны Плутона.