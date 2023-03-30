СЕКРЕТ ПРОСТ ⟩ 109-летняя женщина рассказала, что позволило ей прожить так долго

По словам Эдвардс, она с удовольствием ест красную рыбу и спаржу, пьет много воды, немало времени уделяет хобби: читает, вяжет, шьет. Женщина стремится сохранять активность как можно дольше. В 80 лет Олив Эдвардс играла в футбол и крикет с внуками.

Именно такой образ жизни британка назвала секретом долголетия. Она сказала, что ест трижды в день и очень упряма, а еще не сдается и продолжает двигаться вперед.

На день рождения долгожительницы шеф-повар дома престарелых Birchlands Care Home приготовил ее любимое блюдо из лосося, а также испек домашний торт. Британка также получила открытку от короля Карла III.