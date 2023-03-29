НЕ ТОЛЬКО КРИЗИС 3-Х ЛЕТ ⟩ 4 главных кризиса в течение жизни

Это первый кризис взрослой жизни, он связан со страхом и неопределенностью. Вчерашнему подростку приходится решать, чем он хочет заниматься, планирует ли семью и детей. На кого-то давят родные, кто-то теряется в многообразии вариантов. Постарайтесь понять, что ваш выбор – не финальный, сценарий, который вы предпочтете в 24–25 лет, можно еще много раз сменить.

В подростковом возрасте тридцатилетние кажутся почти стариками, а около 20 кажется, что именно 30 – тот рубеж, когда вы должны достичь первых карьерных высот, финансовой стабильности и семейного благополучия. Чем ближе заветный юбилей, тем сильнее растет тревожность. Кажется, что все ровесники успели больше, а вы топчетесь на месте. Цифровая реальность заставляет сравнивать свою жизнь с отретушированной картинкой. Чтобы проще пережить кризис 30 лет, важно помнить, что каждый движется своим темпом и не занижать свои успехи. Оглянитесь назад: вспомните вашу первую работу, зарплату. Не концентрируйтесь на той сфере жизни, в которой вы чувствуете неуверенным: если к 30 все подруги вышли замуж, а вы пока не встретили подходящего мужчину, обратите внимания, чего вы добились в других областях – может, у вас отличный заработок, прекрасные друзья или большой опыт путешествий.